Trasporto scolastico, la protesta continua: "Poche corse per la linea 164, studenti a piedi"

A una settimana dalle proteste sul trasporto scolastico, qualcosa si è mosso ma non abbastanza. I genitori degli studenti delle scuole medie Franchini e succursale Saffi di Santarcangelo parlano di un intervento ‘fatto a metà’. "Start ha aggiunto corse solo sulla linea 166 – spiegano – mentre la 164, che collega San Martino dei Mulini e Sant’Ermete, è rimasta invariata. E i nostri figli continuano a restare a terra, in attesa del primo autobus disponibile". Ogni pomeriggio, la scena è la stessa: fermate affollate, autobus che passano già pieni, ragazzi che corrono verso le porte sperando di trovare un posto. "Chi non riesce a salire deve aspettare la corsa successiva, anche un’ora dopo – raccontano le famiglie –. E ora che le temperature sono scese, l’attesa diventa più pesante". A peggiorare la situazione, la mancanza di pensiline e di punti riparati.

"Molti bambini restano al freddo o sotto la pioggia – sottolineano – e in questi percorsi ci sono anche studenti con disabilità, per i quali l’attesa diventa ancora più difficile". Il miglioramento della 166 viene visto come un segnale positivo, ma anche come un’occasione mancata. "Se si è riusciti a intervenire su una linea, significa che si può fare anche sull’altra. Invece la 164 resta un problema quotidiano. Non è giusto che un ragazzino di undici anni debba affrontare simili disagi per tornare a casa dopo scuola". Molti genitori parlano anche di un impatto diretto sulla vita familiare. "C’è chi deve chiedere permessi dal lavoro, chi organizza turni, chi prende l’auto all’ultimo momento. Ma non tutti possono farlo, e intanto gli abbonamenti restano cari". Le famiglie ora aspettano risposte. "Non vogliamo polemiche – concludono – ma soluzioni concrete. I lavori sono stati fatti a metà e, finché non verranno completati, i nostri figli continueranno, a guardare passare autobus sempre più pieni". a. d. t.