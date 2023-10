Trasporto scolastico per disabili. Stanziati diecimila euro di sostegni

L’amministrazione comunale ha pubblicato, con scadenza fissata a martedì 31 ottobre, l’avviso per l’assegnazione di ‘contributi finalizzati al sostegno della mobilità casa-scuola, in favore di studenti disabili di Bellaria Igea Marina, frequentanti scuole secondarie di II grado e che necessitano di trasporti personalizzati’. Un’iniziativa dall’alto valore simbolico, espressamente pensata per sostenere in maniera sussidiaria quelle famiglie che si occupano autonomamente del trasporto dei ragazzi, non usufruendo dei servizi prestati dalle varie cooperative che collaborano anche a livello distrettuale. Con il fondo stanziato, il Comune di Bellaria Igea Marina intende porsi a fianco di questi nuclei famigliari, riconoscendo il valore di un impegno quotidiano fondamentale per gli studenti, che comporta anche risparmi economici significativi per la collettività. L’anno scolastico di riferimento è, ovviamente, il 2023-2024, e per questa ulteriore forma di sostegno ai più fragili è stata stanziata una somma pari a 10.000 euro, che l’Ente si riserva di incrementare nei prossimi mesi: per gli aventi diritto, si sostanzierà in un contributo una tantum fino a 3.000 euro per ogni beneficiario. Con questa iniziativa, l’amministrazione implementa il proprio impegno che, in ambito scolastico, si traduce nel supporto formativo garantito agli oltre 80 disabili.