Tratta dei profughi, arrestato cameriere

C’è anche un albanese di 20 anni, cameriere in un hotel di Bellaria - Igea Marina, tra i tredici destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Trieste. Il provvedimento rientra nell’ambito di una maxi operazione compiuta dalla polizia di Stato contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina attraverso la cosiddetta ’rotta Balcanica’. Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba di ieri, a conclusione di una lungai attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 13 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere transnazionale per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione è condotta dalla squadra mobile di Trieste con Sisco (Sezione investigativa servizio centrale operativo), con il coordinamento della DirezioneCentrale Anticrimine della polizia e con le squadre mobili di Bologna, Rimini (diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili), Pesaro Urbino e Treviso, nonché delle polizie francese, slovena, kosovara e albanese, attivate dal servizio cooperazione internazionale di polizia. I dettagli dell’operazione, denominata "The End" verranno resi noti nella giornata di domani. Con il termine ’rotta dei Balcani occidentali’ ci si riferisce agli arrivi irregolari nell’Ue attraverso la regione composta da Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Il numero di migranti irregolari che ha scelto questa rotta è diminuito costantemente per alcuni anni. Molti migranti irregolari che raggiungono l’Ue attraverso la rotta dei Balcani occidentali si spostano dallo Stato membro dell’Ue in cui sono arrivati per la prima volta in un altro paese Ue.