Tratta di essere umani, fermato operaio a Rimini

Un traffico di essere umani tra Africa ed Europa, in mano ad un’organizzazione senza scrupoli della quale – secondo gli inquirenti – faceva parte anche un cittadino guineiano di 27 anni residente a Rimini. L’uomo, operaio per una ditta di posa della fibra elettrica, è stato fermato nell’ambito di una maxi operazione condotta dalla squadra mobile di Catania e denominata "Landayà", che in lingua dioula (parlata in Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali) significa "fiducia". I fatti contestati al 27enne non si sarebbero però verificati a Rimini, ma in altre Regioni italiane, prima del suo trasferimento in Riviera. Diciassette le persone sottoposte a fermo, mentre otto non sono state rintracciate perché non presenti in Italia. All’operazione ha collaborato anche la squadra mobile di Rimini. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata dall’aver agito in più di dieci persone, e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravata dall’avere agito in più di tre persone in concorso tra loro, e per avere commesso il fatto al fine di trarne profitto anche indiretto e dalla transnazionalità. Il gruppo criminale era composto da cittadini della Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Burkina Faso, proprio come la maggior parte dei migranti che gestiva. Secondo la ricostruzione, l’organizzazione attirava i "clienti" offrendo loro un servizio completo, garantendo il trasporto dal Paese d’origine dei migranti clandestini, sino alla loro meta negli stati dell’Unione europea, in particolare la Francia, ma solo alla fine rivelavano il prezzo del servizio, garantendosi in questo modo l’impossibilità garantendosi in questo modo l’impossibilità del rifiuto. L’analisi delle postepay utilizzate per i movimenti di denaro ha evidenziato transazioni per circa 800mila euro. Dalle intercettazioni è emerso inoltre che in molti casi, oltre al pagamento in denaro, i trafficanti di esseri umani riscuotevano anche prestazioni sessuali.