"Trattenute sugli stipendi di 132 sanitari". Uil attacca, l’Ausl replica: "Tutto in regola"

"Non bastavano i ticket a pagamento e i premi ai dirigenti. Siamo al paradosso: Ausl Romagna è in debito di migliaia di giorni di ferie nei confronti dei propri dipendenti, ma invia ad alcuni lettere di trattenute sugli stipendi per carenze orarie non recuperate". L’attacco della Uil arriva nella mattinata di ieri, dopo che diversi dipendenti dell’azienda si sono visti recapitare la lettera tramite la quale l’Ausl comunica la mancanza di ore, dunque l’arrivo di trattenute sullo stipendio per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Per la Uil "sarebbe opportuno che qualcuno prima di inviare lettere di questo genere, si ponesse il problema: perché qualche lavoratore ha maturato un debito orario?". Il sindacato non ci sta e pone alcune domande: "Lo sviluppo della turnazione, di cui ha la responsabilità il datore di lavoro, ha messo nelle condizioni i lavoratori di raggiungere il debito orario previsto nel contratto? Ai lavoratori, prima di mandare le lettere, è stato fatto presente durante l’anno che andava recuperato il debito?". Infine l’appello "alla politica locale, alla quale chiediamo se ha intenzione di fare qualcosa a tutela di chi ogni giorno è in prima linea a garanzia della sanità pubblica".

Dura la replica dell’Ausl. Prima di tutto, "su oltre 9mila lavoratori del comparto, i dipendenti oggetto del recupero dello stipendio sono 132". L’azienda bolla come "distorta e strumentale la ricostruzione" del sindacato, dato che "è stato applicato il regolamento sugli orari di lavoro del comparto, sottoscritto dai sindacali nel 2016". Entrando nel merito, per l’Ausl "i recuperi economici non sono certo una novità di quest’anno, come viene affermato. Sono sempre stati applicati tutti gli anni, sia al personale della dirigenza che del comparto". E "risultano infondate le affermazioni per le quali il debito orario sarebbe correlato allo sviluppo dei turni lavorativi". Infine, per i 132 che si sono visti arrivare la lettera, "gli uffici preposti hanno dato già la possibilità, anche contattando il personale, di regolarizzare le timbrature mancanti e i permessi non documentati. E ai fini del recupero è stata già prevista la rateizzazione e la possibilità di concordare specifiche soluzioni individuali".

a.ol.