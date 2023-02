"Tratteremo con l’Europa Aste inevitabili? Vedremo"

Onorevole Jacopo Morrone (Lega), si va verso le aste per le concessioni. Ma come?

"Facciamo chiarezza. Oggi ci sono tre emendamenti sul campo, quello del governo, poi quelli di Forza Italia che chiede la proroga dei termini, che abbiamo sottoscritto anche noi, e quello della Lega".

Si riferisce alla mini proroga di un anno?

"Il nostro emendamento pone anche un altro aspetto, che ritengo fondamentale. Chiediamo di istituire al più presto un tavolo di lavoro al quale partecipino il ministero e le associazioni di categoria"

Non sarà il solito tavolo?

"Al contrario, la sua importanza è fondamentale perché per prima cosa dovrà svolgere una attenta mappatura della situazione demaniale e delle concessioni sull’intero territorio nazionale. Fino a quando non avremo chiara la situazione, e purtroppo fino ad oggi questo lavoro non lo ha fatto nessuno, non potremo nemmeno avere elementi in mano per confrontarci con la Comunità europea sulle procedure".

Pensate che il termine delle aste possa essere modificato ancora?

"Penso che oggi non abbiamo chiaro nemmeno se c’è la necessità di procedere con le aste, anche perché, al momento, non sappiamo se c’è scarsità di aree demaniali che vanno destinate a concessioni".

Intanto il tempo passa.

"Per prima cosa abbiamo chiesto di posticipare il termine dei bandi con questa proroga di un anno, questo viene fatto per tutelare le aziende che insistono sul demanio"

Ma non a tutti è piaciuta la mini proroga. E i bagnini l’hanno criticata.

"Sono preoccupati e ne hanno il diritto, avvertono la mancanza di certezze. Ora il governo deve dare risposte, lavorare ed essere chiaro, ma c’è una cosa importante rispetto al passato".

Quale?

"Tratteremo con l’Europa alla pari e non da una posizione sottomessa, ma la partita va chiusa e velocemente. Siamo già in ritardo. Con la mappatura avremo maggiori elementi per confrontarci con l’Europa che ha fissato dei paletti e si rischia la procedura di infrazione".

a.ol.