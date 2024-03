Trattori in mostra e tante risate a San Gregorio

Si chiude oggi a Morciano di Romagna l’Antica Fiera di San Gregorio. Appuntamento da non perdere dalle 9 alle 18 in via Colombari con Valconca Tractor, seconda edizione dell’esposizione di macchine agricole dei trattoristi romagnoli della Valconca. Si terranno incontri in cui gli agricoltori della zona racconteranno cos’è il lavoro dell’agricoltore, cosa bisogna sapere per fare un acquisto consapevole al supermercato e tante altre curiosità sul mondo agricolo. Alle 21, all’auditorium della Fiera, spazio alla comicità e al divertimento con i Terconauti, protagonisti di "Autismo in scena: una commedia dal cuore ironico". I fratelli Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp Carboni sono un esuberante trio artistico che si esprime tramite video web, tv, teatro e libri.