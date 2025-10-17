Travolge ciclista e poi scappa. Denunciato pirata della strada

È stato identificato il presunto responsabile del grave incidente avvenuto lo scorso 4 settembre lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Molino Baffoni a Novafeltria. Quel giorno un ciclista di 66 anni, residente della zona, era stato travolto e lasciato poi a terra in condizioni critiche da un veicolo che si era allontanato facendo perdere le tracce. Dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri di Novafeltria sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo che era al volante del pick-up. Si tratta di un 50enne, anche lui residente in Valmarecchia, denunciato per lesioni personali stradali e fuga a seguito di incidente con danni a persone.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell’Arma l’incidente è avvenuto intorno alle 18. Il ciclista stava percorrendo la Marecchiese in direzione Rimini quando un pickup, che viaggiava nel senso opposto, avrebbe svoltato bruscamente a sinistra per imboccare la strada che porta a Maiolo, tagliandogli la traiettoria. L’impatto è stato inevitabile. L’uomo in bicicletta è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un violento trauma cranico con emorragia alla testa. Invece di fermarsi il conducente del pick-up – descritto inizialmente come di colore grigio o blu scuro – ha proseguito la marcia anziché soccorrere il ciclista. Sul posto sono intervenuti poco dopo i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in elicottero all’ospedale Bufalini a Cesena, dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Per fortuna il 66enne si sta gradualmente riprendendo dalla bruttissima caduta.

Le ricerche del veicolo pirata sono partite subito. Incroci di testimonianze, immagini di videosorveglianza e verifiche sul territorio hanno permesso ai carabinieri di risalire dopo alcune settimane al conducente alla guida del pick-up. L’uomo si è giustificato dicendo di non essersi accorto di nulla, ma sul veicolo sarebbero stati trovati segni compatibili con l’urto che aveva provocato la caduta del ciclista. Il 50enne dovrà rispondere delle accuse di lesioni stradali e omissione di soccorso. Le indagini sono ancora in corsa, per definire tutte le responsabilità e stabilire se l’incidente sia stata causato da una distrazione del conducente del pick-up, dalla velocità eccessiva con cui viaggiava oppure da altre cause.