Travolge scooter ma perde la targa

Centra uno scooter, poi fugge senza prestare soccorso al ferito, rimasto sull’asfalto. Sarebbe questa, secondo la ricostruzione della polizia locale, la dinamica di un incidente avvenuto domenica sera, in via Destra del porto, all’altezza del ponte della Resistenza. Il conducente dello scooter, un uomo sulla cinquantina, è stato ricoverato in pronto soccorso con codice di media gravità. A buttarlo a terra sarebbe un automobilista al volante di una Lancia Ypsilon, ripartita a tutta velocità. Nella fuga, tuttavia, la macchina ha perso la targa. Grazie a quest’ultima, i vigili sono stati in grado di risalire al proprietario della vettura. Resta da capire se fosse lui, l’altra sera, alla guida della Ypsilon.