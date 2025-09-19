Travolse e uccise ex consigliere: il pm chiede il processo

Una vita spezzata in un attimo, sulle strisce pedonali, in una sera di fine novembre a Pietracuta di San Leo. Massimiliano Crivellari (foto), 48enne di Santarcangelo, stava attraversando regolarmente la Marecchiese, in un punto illuminato dai lampioni: a falciarlo, un’auto lanciata a circa 90 chilometri orari, quasi il doppio del limite consentito in quel tratto. Un impatto devastante: il corpo scagliato sul parabrezza, poi in aria per decine di metri, fino a terra. Non c’è stato nulla da fare.

Adesso, a quasi un anno di distanza, la Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per il conducente della Citroen C3 coinvolta nel drammatico investimento, un 41enne orginario del Marocco. L’indagato, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, deve rispondere di omicidio stradale e di una serie di violazioni al codice della strada: velocità eccessiva, mancata precedenza e nessuna riduzione in prossimità dell’attraversamento. A rappresentare la pubblica accusa è il pm Luca Bertuzzi. Il procedimento è ormai alle porte della fase preliminare. Il giudice Vinicio Cantarini ha fissato l’udienza per il prossimo 17 dicembre, in tribunale a Rimini. In quella sede verrà discussa la richiesta di rinvio a giudizio e si deciderà se l’imputato dovrà affrontare un processo vero e proprio per omicidio stradale.

A sostegno delle accuse ci sono le relazioni dei carabinieri di San Leo, la comunicazione di notizia di reato con allegati tecnici e la perizia redatta dal consulente del pm, Orlando Omicini, che ha ricostruito dinamica e velocità dell’auto al momento dell’impatto.

Crivellari, ex consigliere comunale di Forza Italia, lavorava come progettista all’Irci, azienda attiva nel settore dell’efficientamento energetico, che ha sede poco lontano dal luogo dell’incidente. Era originario di Santarcangelo, dove era molto conosciuto, non solo per il suo passato in politica. Secondo le prime ricostruzioni eseguite sul posto dai carabinieri della compagnia di Novafeltria – che si occuparono dei rilievi –, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando la Citroen C3 condotta dal 41enne l’aveva travolto e ucciso. L’ex consigliere comunale aveva perso la vita sul colpo, a causa del violentissimo scontro che aveva mandato in frantumi il parabrezza dell’automobile. Subito dopo lo schianto si erano precipitati sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, che però non avevano potuto fare altro che constatare il decesso di Crivellari.