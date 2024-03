Travolta da un pirata: "Salvata dai miei angeli"

Angelina ha voluto incontrarli, per ringraziarli di persona. "Siete stati davvero i miei ’angeli’". Sono gli agenti della polizia locale di Santarcangelo che, il 23 novembre scorso, avevano soccorso la donna di 90 anni, investita da un camion in via Pozzo Lungo. L’anziana, che era sul ciglio della strada, urtata dal mezzo era caduta rovinosamente a terra. Ma il conducente del mezzo anziché fermarsi e prestarle aiuto era fuggito. Angelina Bugli se l’era vista brutta quel giorno. Per fortuna alcuni passanti avevano subito dato l’allarme e sul posto si erano precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Santarcangelo. Portata d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ a Cesena, la novantenne fortunatamente non aveva riportato gravi ferite, ed era tornata a casa dopo qualche giorno. Angelina sta molto meglio, e lei e la figlia hanno voluto ringraziare personalmente gli agenti della polizia locale intervenuti quel giorno. I vigili, poche ore dopo l’incidente, grazie a un testimone e alle telecamere in zona erano riusciti a individuare l’uomo alla guida del camion, denunciato per fuga e omissione di soccorso. Angelina ha voluto incontrare i suoi ‘salvatori’ per ringraziarli. E anche la figlia dell’anziana ora ha fatto lo stesso, pubblicamente, con una lettera: "Un grazie di cuore ai due agenti Jader Bonanni e Luca Di Credico, per la loro professionalità e gentilezza. Nel giro di poco hanno inviduato colui che ha investito mia madre mentre si recava agli ’orti dei nonni’ in via Pozzo Lungo e, anziché fermarsi e soccorrerla, era fuggito". Per l’assessore alla sicurezza Filippo Sacchetti, dalla vicenda con lieto fine si ricavano "elementi importanti: la dedizione degli agenti, il senso civico del testimone e l’utilità dei nostri impianti di videosorveglianza". A proposito di incidenti, ieri alle 7,30 i vigili sono intervenuti, sulla via Emilia, per una Bmw finita fuoristrada. Al volante un 22enne che aveva fatto tutto da solo, forse per un colpo di sonno. È finito in ospedale per le lievi ferite riportate, ma prima gli hanno fatto l’etilometro. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico di 1,07, il doppio del consentito: per lui multa e sospensione immediata della patente.