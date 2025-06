Travolta in bici da una macchina. Paura per 75enne: grave al ’Bufalini’

Travolta da un’auto nella rotatoria e sbalzata sull’asfalto: paura per una 75enne di Santarcangelo. Il grave incidente si è verificato nella prima mattinata di ieri, lungo via Andrea Costa, all’altezza della rotatoria con via Pozzo Lungo. Coinvolti nello scontro una donna di 75 anni in bicicletta e un’altra donna al volante di una Peugeot, che stava percorrendo la via in direzione di Santarcangelo. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli agenti della polizia locale (intervenuti sul posto per i rilievi), l’impatto si è verificato proprio in prossimità della rotatoria. Per motivi ancora da chiarire la macchina avrebbe urtato la bicicletta causando il violento impatto: la ciclista ha fatto un volo di diversi metri per poi finire rovinosamente a terra. Data la gravità dell’incidente, è stato immediatamente attivato l’elicottero del 118, atterrato poco distante dal luogo del sinistro. I sanitari hanno prestato sul posto le prime cure alla 75enne, riscontrando vari traumi, e poi l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Fortunatamente, sebbene le gravi ferite, l’anziana non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gestire la viabilità e consentire l’atterraggio in sicurezza dell’elisoccorso, mentre la polizia locale di Santarcangelo ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, causando inevitabili disagi alla circolazione. Molti residenti, allarmati, si sono recati sul posto. La donna alla guida dell’auto, sotto shock, è stata ascoltata dalle forze dell’ordine. Non risulterebbe ferita, ma sarà comunque sottoposta agli accertamenti di rito, come è previsto dalla normativa in caso di sinistro con feriti gravi.