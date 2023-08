Travolta mentre attraversa la strada: grave una 20enne

Attraverso la strada in compagnia di un gruppo di amici, viene travolta da un’auto e resta a terra ferita gravemente. L’incidente è avvenuto venerdì scorso attorno alle 23.30 in viale Principe di Piemonte a Miramare, all’incirca all’altezza dell’ex colonia Bolognese. Una ventenne di origine straniera è stata trasportata con il codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Le sue condizioni in un primo momento sono risultate essere estremamente critiche, anche se fino al tardo pomeriggio di ieri non risultava essere in pericolo di vita. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Rimini, intervenuti sul posto per i rilievi. L’impatto tra la donna e l’auto sarebbe avvenuto in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente della vettura, un 40enne, è stato trovato in stato confusionale dai soccorritori che per primi si sono precipitati sul posto. Ha riferito che la donna è apparsa davanti a lui all’improvviso e di non essere stato in grado di evitare lo scontro nonostante il tentativo di fermare il veicolo. Come da prassi è stato sottoposto ai test per accertare o escludere l’eventuale utilizzo di alcol o stupefacenti prima di mettersi al volante. In viale Principe di Piemonte è intervenuta a sirene spiegate l’ambulanza del 118. La ferita è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario, che vista la gravità dei traumi e delle ferite riportate ha quindi deciso per il trasporto e il ricovero d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove fino a ieri la donna si trovava ancora ricoverata. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Nel fine settimana è stata alta l’attenzione della polizia locale di Rimini per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale. Diversi i posti di blocco e presidio allestiti in alcune delle zone sensibili della città, con controlli mirati a prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Controlli che proseguiranno senza sosta per tutta l’estate.