Travolta da un pirata, l’appello dei parenti: “Aiutateci a trovare chi ha ucciso Antonia”

Rimini, 15 giugno 2025 – “Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, si faccia avanti. Aiutateci a scoprire chi ha investito Antonia”. È un appello accorato quello che arriva dai familiari di Antonia Conti, la 55enne di Riccione vittima di un misterioso incidente avvenuto mercoledì scorso in viale Galliano, all’altezza dell’incrocio con viale Settembrini. A trovare il corpo senza vita è stata una passante. Sul posto sono accorsi carabinieri e il 118, ma i tentativi di rianimarla, purtroppo, non hanno portato a nulla.

Antonia Conti (a destra), 55 anni, faceva l’illustratrice anatomica e mercoledì è stata travolta e uccisa nella strada di casa da un pirata della strada. A sinistra, i rilievi dei carabinieri (foto Migliorini)

La donna, che di lavoro faceva l’illustratrice anatomica e abitava non lontano dal luogo dell’impatto, era adagiata sul marciapiede della viuzza, con la testa appoggiata sul muricciolo di un condominio. Un incidente, quello costato la vita alla 55enne, la cui dinamica presenta ancora diverse zone d’ombra, a cominciare dal fatto che sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata né detriti di carrozzeria. Ecco perché il fratello e la sorella di Antonia (i tre abitavano nella stessa palazzina ma in appartamenti differenti), attraverso l’avvocato di fiducia Alfredo Sartini, rivolgono un appello ad eventuali persone in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione.

“I familiari sono chiusi nel loro dolore – spiega l’avvocato Sartini –. Quanto successo è stato un fulmine a ciel sereno. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno svolgendo indagini approfondite e riponiamo la massima fiducia negli inquirenti. Tuttavia è importante che la vicenda non finisca per passare in sordina. Qualcuno – tra i residenti che abitano nella zona di viale Galliano o tra chi si trovava a passare di lì per caso – potrebbe aver notato particolari utili alle indagini. Invitiamo chiunque sia in possesso di elementi utili a condividerli al più presto con gli inquirenti”.

Il medico legale Donatella Fedeli ha completato l’autopsia sul corpo della povera riccionese, disposta dal pubblico ministero di turno, Daniele Paci. Un esame che dovrebbe aiutare gli inquirenti a comprendere meglio la dinamica del misterioso scontro. I risultati definitivi non sono stati ancora consegnati, ma i primi riscontri sembrano confermare la ricostruzione iniziale: Antonia sarebbe stata investita, forse alle spalle (questo almeno lascia intendere la profonda ferita nella zona lombare), da una macchina o da un furgone.

Le lesioni interne riscontrate sono compatibili, appunto, con un investimento: esclusa la pista dell’aggressione. È molto probabile che il mezzo, poi scomparso nel nulla come un fantasma, stesse viaggiando a velocità sostenuta ed è quasi impossibile che il conducente non si sia accorto dell’urto – che è stato molto violento – decidendo quindi autonomamente di fuggire e di lasciare la 55enne agonizzante.

Le telecamere della zona mostrano la donna che cammina in viale Galliano, ma non il momento dell’impatto. Allo stesso modo paiono non esserci testimoni del drammatico incidente. La stranezza è che dopo l’urto non sono stati rinvenuti né detriti né piccoli pezzi di carrozzeria, né segni di frenata sull’asfalto. Nes uno ha visto né udito nulla, nonostante le numerose abitazioni che si affacciano lungo la strada. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale e omissione di soccorso.