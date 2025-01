Travolta sulle strisce. Ferita un’anziana

Ancora una donna investita sulle strisce pedonali a San Marino. Brutto incidente ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, in via IV Giugno, sulla Superstrada all’altezza di Serravalle. Orario in cui una donna sammarinese di 77 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Era arrivata quasi a destinazione, poco distante dal bivio per l’ingresso nel Castello, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stata colpita da una Suzuki condotta da una 58enne sammarinese. I soccorsi sono stati praticamente immediati. Perché a prendersi cura per primi della signora sono stati due infermieri e una dottoressa dell’Istituto per la sicurezza sociale che, per caso e per fortuna, in quel momento si trovavano in zona. Hanno assistito all’incidente e sono subito intervenuti. Prime cure immediate, quindi, in attesa qualche istante dopo dell’arrivo dell’ambulanza. La donna ha riportato diverse fratture e una prognosi di 30 giorni.