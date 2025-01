Travolti dalla burrasca. Spiaggia sotto attacco ma la duna resiste. Alberi spezzati dal vento

Alberi che minacciano di cadere sulle strade, rami spezzati e le onde del mare che tornano a far paura sulla costa. L’inverno si è fatto sentire nella giornata di ieri con venti gelidi provenienti da Nord Est che hanno battuto la costa, a partire dalla spiaggia. Se danni considerevoli non si sono registrati negli stabilimenti lo si deve alla moderata alta marea registrata prima di pranzo. "La duna ha tenuto – premette Mauro Vanni - e questo ci mette al riparo. Fino a oggi era stato un inverno positivo per le mareggiate. Ora vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni e mesi, fino ad arrivare ad aprile". In spiaggia incrociano le dita e sperano nella duna.

Intanto la Regione sta sperimentando dune 2.0, più resistenti alle mareggiate. Ne sono stati realizzati alcuni tratti a Cesenatico e Milano Marittima. Si tratta di una doppia duna con materiale all’intero protetto da un telo geotessile di rinforzo. Una barriera in più contro le onde che ieri nel riminese si sono fatte sentire anche nella zona del porto con il consueto spettacolo quando colpivano gli scogli a ridosso della palata. A soffrire in spiaggia sono stati per lo più i bagnini nella zona sud della provincia, dove è più forte l’erosione. Anche a Riccione la duna ha tenuto con le onde che hanno cominciato a sbattervi contro, ma con l’abbassarsi della marea nel corso del pomeriggio la quantità di materiale che il mare si è preso è stata limitata. Nei prossimi giorni ci sarà da ripulire, ma il peggio è scongiurato. Altri problemi li ha dati il vento. A Riccione le paratie verticali attorno al Savioli Spiaggia e all’hotel Excelsior, entrambi affacciati sul mare, hanno ceduto per effetto delle forti raffiche che hanno battuto la zona costiera tra la notte di ieri e la mattinata. Se il vento soffiava a circa 50 chilometri orari, le improvvise raffiche raggiungevano velocità decisamente superiori. A Rimini a farne le spese è stato un abete che si è pericolosamente inclinato in via Circonvallazione meridionale, nel tratto compreso tra la rotonda con via della Fiera e quella di Bigno. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la pianta e poter ripristinare il traffico. Ma durante l’operazione, il senso unico alternato ha generato lunghe code con ripercussioni sulla viabilità in buona parte della zona del centro storico. Nel complesso il forte vento ha portato i vigili del fuoco a effettuare quattro interventi a Rimini e uno a Cattolica, per mettere in sicurezza alberature a rischio crollo. E’ finito a terra un albero a Coriano, nel parco del Marano.

Andrea Oliva