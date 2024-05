Travolti dall’alluvione. Così la Riviera si è rialzata: "Ma un’azienda su due non ha ricevuto ristori"

Con l’acqua alla gola. È passato un anno dall’alluvione che ha devastato la Romagna, ma tutti ricordiamo quei momenti tragici come fosse ieri. Un bilancio pesantissimo: 17 vittime, decine di migliaia di sfollati, danni per 8,5 miliardi di euro. Un disastro con cui facciamo i conti ancora oggi. Rimini è stata ’risparmiata’, rispetto ad altre zone della Romagna: nessun morto, un centinaio di evacuati, danni ingenti ma comunque inferiori a quelli delle zone di Cesena, Forlì, Ravenna. Un anno dopo la catastrofe, a Montescudo e a Novafeltria ci sono ancora famiglie che aspettano di rientrare nelle loro case, rese insicure dalle frane causate dall’alluvione. Negli occhi abbiamo ancora le immagini di Riccione, la prima a finire sott’acqua. Strade come fiumi. Persone soccorse vigili del fuoco e uomini della protezione civile con i gommoni. L’ospedale ’Ceccarini’ allagato al piano terra. Ma anche a Rimini e negli altri comuni furono giorni devastanti. Chiuse le scuole, sospese tante attività e manifestazioni. La spiaggia ridotta a un cumulo di detriti con la stagione alle porte. E poi le centinaia di frane che hanno devastato i paesi della Valconca e della Valmarecchia. Eppure i riminesi hanno saputo rialzarsi in pochi giorni. Rimboccandosi le maniche. Scavando e spalando. E Tin bota è diventato un messaggio virale che, da Rimini, ha abbracciato tutta la Romagna e le altre zone colpite dall’alluvione. Uno messaggio che è diventato anche lo slogan per la campagna rivolta ai turisti: la Riviera è sicura, venite in vacanza qui.

Un anno dopo molti dei cantieri per sistemare le strade, i canali, i ponti e le altre strutture danneggiate sono già partiti. Alcuni sono già conclusi. Per la nostra provincia il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo – che il 24 maggio tornerà qui per sopralluoghi a Coriano e Santarcangelo – ha stanziato in una prima fase 60 milioni per 222 interventi. Negli ultimi mesi la struttura commissariale ha poi autorizzato e finanziato altri interventi, per diversi milioni. Diversa la partita dei ristori, sia per i privati che per le aziende. Sono arrivati fin qui soltanto spiccioli dal governo. Proprio ieri Confindustria ha fatto il punto sulle aziende associate della Romagna colpite dall’alluvione. Delle 58 danneggiate dall’alluvione, l’86 per cento ha ripreso del tutto l’attività. Ma quasi la metà (il 42,5 per cento) fin qui non ha ricevuto alcun tipo di risarcimento. "Lo spirito delle aziende fin qui è stato ammirevole – sottolinea il presidente Roberto Bozzi – ma da solo non basta". Come ribadito anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad: le istituzioni preposte devono fare di più. Perché "protezione civile prima di tutto significa prevenzione civile".