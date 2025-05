Travolti in moto da un’auto: gravi due giovani

Lo schianto violentissimo. I due ragazzi in moto che, dopo l’impatto contro la macchina, vengono sbalzati a terra dopo un volo di qualche metro. Il grave incidente è avvenuto ieri intorno alle 15 lungo la via Emilia a Santa Giustina, dalle parti dell’albergo San Clemente. Ad avere la peggio sono stati proprio i due giovani centauri: dopo le prime cure sul posto sono stati ricoverati all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena a causa delle gravi lesioni riportate. Lievi ferite per le tre persone a bordo della macchina, una coppia con un bambino. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi (nella foto di Migliorini gli accertamenti) e quelli della polizia locale per gestire la viabilità. Per ore la via Emilia in quel tratto è rimasta a senso unico alternato, per consentire i rilievi, causando code e disagi al traffico.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’auto con a bordo la famiglia, una Toyota, si sarebbe immessa sulla via Emilia da via Ferrari proprio mentre sopraggiungevano i due ragazzi, che viaggiavano su due moto enduro in direzione Santarcangelo. L’impatto è stato violentissimo: i ragazzi sono finiti contro la fiancata laterale dell’auto, poi sono volati per qualche metro. Distrutte le due moto, danni ingenti anche alla vettura. Le condizioni dei due giovani (uno ha 21 anni, l’altro ne ha invece 35) sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, sono stati portati al ’Bufalini’. Le loro condizioni sono gravi, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

Un altro grave incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 19 dalle parti della caserma dei vigili del fuoco. Una ragazza minorenne in scooter è rimasta ferita in uno scontro con un’auto in via Varisco. Per la ragazza, caduta rovinosamente a terra dopo l’impatto, è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118, che l’ha trasportata al ’Bufalini’. Anche lei, nonostante le lesioni riportate, per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche la polizia, per effettuare i rilievi, e i vigili del fuoco.