Travolto da una moto. Imprenditore muore a 49 anni: "Stefano era un papà meraviglioso"

Una famiglia devastata dal dolore. È quella di Stefano Giannini, il centauro riminese di 49 anni morto nel terribile incidente avvenuto l’altro ieri in Abruzzo, nel comune di Campotosto, lungo la strada provinciale 577 che conduce al lago. Lo schianto è avvenuto domenica intorno alle 15,30. Giannini stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando – per cause ancora da accertare – si è scontrato contro un’altra moto, sulla quale viaggiava una coppia di Spoleto. Per il riminese, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente sono state portate all’ospedale San Salvatore a L’Aquila. La donna ha riportato le ferite più grave, ma né lei né il compagno sono in pericolo di vita. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione, Giannini avrebbe perso il controllo della moto e sbandato, finendo così contro l’altro mezzo. Una strada maledetta, quella di Campotosto: solo un mese fa, sempre nello stesso tratto, si era verificato un altro grave incidente.

La notizia della morte di Stefano Giannini si è sparsa velocemente a Rimini. Il centauro, che viveva a Vergiano, era titolare di un’azienda artigianale, la Adriaplast. Un grande sportivo Stefano, "con un fisico possente – ricordano amici e familiari – Andava in bici, correva, nuotava". Ma negli ultimi dieci anni, la moto era diventata la sua grande passione. Appena aveva un po’ di tempo libero, saliva sulla moto per lunghi giri, in compagnia e anche da solo. Ogni tanto andava a correre anche in pista a Misano. Da poco aveva comprato una Ducati da corsa, con cui andava a girare nei circuiti. Domenica era in giro con la moto da strada, in Abruzzo. Come tanti altri centauri, Stefano aveva approfittato della bella giornata di sole e del caldo per fare un’uscita lunga. Un viaggio che si è rivelato fatale per lui.

Giannini lascia un figlio di 5 anni, Matteo, la compagna Chiara (vivevano tutti insieme col figlio di lei), gli altri familiari e i tantissimi amici. Restano da fissare le date dei funerali, che saranno a Rimini: fino a ieri mancava ancora il via libera da parte lla Procura. Molto probabilmente gli amici si presenteranno in moto alle esequie, per accompagnare Stefano nel suo ultimo viaggio. "Io, Stefano e suo fratello Christian siamo praticamente cresciuti insieme – ricorda commosso suo cugino, Tommaso Monaldini – Era davvero una persona fantastica, disponibile con tutti, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Era impossibile non voler bene e a Stefano. Era un papà meraviglioso, pieno di attenzioni. Mancherà tanto a tutti coloro che l’hanno conosciuto".