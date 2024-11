Travolto da un’auto: ciclista gravissimo

Grave incidente ieri mattina a Santarcangelo in via San Bartolo. Un ciclista di 64 anni, residente a Cesena, è stato investito da un’auto guidata da 49enne riminese. Lo schianto è avvenuto a metà mattinata. Il 64enne era con un gruppo di amici ciclisti: insieme stavano percorrendo via San Bartolo in direzione Santarcangelo quando – per causa ancora da chiarire – è avvenuto l’impatto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il ciclista ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. È ricoverato in rianimazione ed è in prognosi riservata. ha riportato varie fratture e traumi, le sue condizioni sono gravi. Al vaglio dei vigili la dinamica dell’incidente. Per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi gli agenti sono stati costretti a chiudere la strada per un paio d’ore, solo all’ora di pranzo via San Bartolo è stata riaperta al traffico.