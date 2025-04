Travolto mentre rileva incidente. Poliziotto in gravi condizioni

Era accorso sul posto, insieme ai colleghi, per svolgere i rilievi, a seguito di un incidente causato da guida in stato di ebbrezza. Un 29enne sammarinese, agente della Polizia Civile, è stato a sua volta travolto da un’auto, rimanendo gravemente ferito alla gamba. L’episodio si è verificato attorno alle 3 di ieri lungo la superstrada, all’altezza di Fiorina. Stando ad una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe stato schiacciato contro il mezzo di servizio e ha riportato ferite gravi.

L’agente pare si trovasse a bordo strada assieme a un collega per effettuare i rilievi di un incidente senza gravi conseguenze, avvenuto poco prima e innescato a quanto pare da un conducente che si trovava sotto effetto dell’alcol. Per cause ancora da accertare, un automobilista, sopraggiunto a velocità sostenuta proprio in quel momento, avrebbe perso il controllo e ha travolto il 29enne, colpendolo con violenza, mandandolo a sbattere e schiacciandolo contro l’auto di servizio. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno subito valutato la situazione come estremamente critica e hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. L’agente ha subito un politrauma ad una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato sette ore. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Cesena. Fortunatamente, stando a quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

La superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire i soccorsi e l’avvio delle indagini. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche attraverso l’acquisizione di testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza. In una nota ufficiale, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha espresso ieri "la più sincera e sentita vicinanza all’agente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione", sottolineando di seguire costantemente gli aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche. La Segreteria ha espresso "solidarietà e massimo sostegno alla famiglia dell’agente e all’intero Corpo della Polizia Civile, profondamente colpito da questo drammatico evento".