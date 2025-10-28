Tre amici si mettono in gioco (da tavola)

Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Rimini
28 ott 2025
RITA CELLI
Cronaca
Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, sono i fondatori della prima casa editrice di giochi del Riminese. Dopo due anni di duro lavoro, Gianluca Horton (40 anni, residente a San Clemente), Filippo Bersani (30 anni di Cattolica) e Mirco Generali (42enne di Misano) saranno ospiti da domani al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale: Knights Creations. La prima casa editrice della provincia che produce giochi da tavolo.

Cosa fate nella vita?

"Siamo tre informatici ma ciò che ci unisce da anni è l’amore per il mondo analogico dei giochi da tavolo, di ogni genere". Com’è venuta questa idea?

"Ci siamo resi conto che fuori dal lavoro, la passione comune per i giochi da tavolo ci ha unito tantissimo e ci ha fatto venire un sacco di idee. Stiamo progettando giochi e nel frattempo abbiamo testato, analizzato e alla fine stiamo producendo, una serie di nuovi giochi da tavolo con autori provenienti da tutta Italia. Abbiamo collaboratori, illustratori, ideatori da ogni regione. E la richiesta è ogni giorno più grande. Tantissime persone ci chiedono di provare i loro giochi e di promuoverli".

La richiesta di giochi da tavolo è in aumento?

"Sì, dopo il periodo Covid la richiesta è cresciuta tantissimo, soprattutto tra le famiglie. Sempre più persone si vogliono avvicinare ai giochi da tavolo e allontanarsi dal mondo digitale. In fondo è un modo per condividere esperienze, amicizie, per trascorrere del tempo insieme". Che cosa presenterete a Lucca Comics?

"I primi giochi ultimati, faremo la dimostrazione in anteprima con il pubblico. Grazie alla collaborazione con Fantasia Store, saremo al padiglione Carducci tutti i giorni della kermesse". Una grande vetrina.

"Sì, una vetrina importante per il nostro settore".

Che giochi presenterete?

"Quatto nuove creazioni. Crystal Echoes, un party game strategico e competitivo, No Escape until down, gioco investigativo e di deduzione, Deliricard, gioco di carte satirico e Medieval Monster Hunt, punitivo in stile gotico, di sopravvivenza".

E dopo Lucca Comics?

"Parteciperemo alla fiera Milano Games Week & Cartoomics di novembre e in primavera al Play di Bologna. L’obiettivo è farci conoscere in Italia e all’estero, aprire piattaforme di crowdfunding per finanziare la produzione in larga scala dei giochi e dare al pubblico la possibilità, sul nostro sito, di acquistare online i giochi prodotti. Vorremmo poi collaborare anche con associazioni, comuni, esperti di settore per farci conoscere ancora di più".

Rita Celli

© Riproduzione riservata