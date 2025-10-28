Tre amici si mettono in gioco (da tavola)

Tre amici appassionati di giochi da tavolo, tutti residenti in provincia di Rimini, sono i fondatori della prima casa editrice di giochi del Riminese. Dopo due anni di duro lavoro, Gianluca Horton (40 anni, residente a San Clemente), Filippo Bersani (30 anni di Cattolica) e Mirco Generali (42enne di Misano) saranno ospiti da domani al Lucca Comics, con la loro nuova realtà imprenditoriale: Knights Creations. La prima casa editrice della provincia che produce giochi da tavolo.

Cosa fate nella vita?

"Siamo tre informatici ma ciò che ci unisce da anni è l’amore per il mondo analogico dei giochi da tavolo, di ogni genere". Com’è venuta questa idea?

"Ci siamo resi conto che fuori dal lavoro, la passione comune per i giochi da tavolo ci ha unito tantissimo e ci ha fatto venire un sacco di idee. Stiamo progettando giochi e nel frattempo abbiamo testato, analizzato e alla fine stiamo producendo, una serie di nuovi giochi da tavolo con autori provenienti da tutta Italia. Abbiamo collaboratori, illustratori, ideatori da ogni regione. E la richiesta è ogni giorno più grande. Tantissime persone ci chiedono di provare i loro giochi e di promuoverli".

La richiesta di giochi da tavolo è in aumento?

"Sì, dopo il periodo Covid la richiesta è cresciuta tantissimo, soprattutto tra le famiglie. Sempre più persone si vogliono avvicinare ai giochi da tavolo e allontanarsi dal mondo digitale. In fondo è un modo per condividere esperienze, amicizie, per trascorrere del tempo insieme". Che cosa presenterete a Lucca Comics?

"I primi giochi ultimati, faremo la dimostrazione in anteprima con il pubblico. Grazie alla collaborazione con Fantasia Store, saremo al padiglione Carducci tutti i giorni della kermesse". Una grande vetrina.

"Sì, una vetrina importante per il nostro settore".

Che giochi presenterete?

"Quatto nuove creazioni. Crystal Echoes, un party game strategico e competitivo, No Escape until down, gioco investigativo e di deduzione, Deliricard, gioco di carte satirico e Medieval Monster Hunt, punitivo in stile gotico, di sopravvivenza".

E dopo Lucca Comics?

"Parteciperemo alla fiera Milano Games Week & Cartoomics di novembre e in primavera al Play di Bologna. L’obiettivo è farci conoscere in Italia e all’estero, aprire piattaforme di crowdfunding per finanziare la produzione in larga scala dei giochi e dare al pubblico la possibilità, sul nostro sito, di acquistare online i giochi prodotti. Vorremmo poi collaborare anche con associazioni, comuni, esperti di settore per farci conoscere ancora di più".

Rita Celli