Tre aziende alla settimana della cucina

Sono tre le aziende della Cna Rimini invitate a Tunisi alla Settimana della cucina italiana nel mondo. Baldolini di Saludecio, Effedue di Coriano e Luvirie di Riccione. L’evento è dedicato al tema delle colazioni e vedrà la realizzazione di un workshop sul breakfast tenuto da Roberto Corbelli, presidente della Cna Riccione, quale esperto dei cambiamenti socio culturali dei mercati e dei nuovi approcci all’acquisto dei consumatori.

"Il settore agro-alimentare è uno dei pilastri del made in Italy nel mondo _ sottolinea Davide Ortalli, direttore della Cna Rimini _ Favorire l’ingresso in nuovi mercati delle eccellenze rappresentate dalle nostre aziende è per noi motivo di orgoglio e stimolo a proseguire nei progetti di filiera e di rete tra imprese anche nella tutela della sicurezza alimentare".