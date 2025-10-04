Tre candidati ai Musei. Sfida tra percorsi diversi

Dal mare di 45 candidature ne sono rimasti tre. Ora tocca al sindaco Jamil Sadegholvaad scegliere chi guiderà i Musei comunali di Rimini – dal Museo della Città alla Domus del Chirurgo, fino al Museo degli Sguardi e ai Palazzi dell’Arte. Una direzione strategica, perché non si tratta solo di custodire quadri e reperti, ma di trasformare la cultura in motore di identità e turismo.

I finalisti sono Luca Baroni, 32 anni, di Cattolica, Andrea Bruciati, 57 anni, di Corinaldo, e Alessandro Giovanardi, 52 anni, riminese. Tre profili lontanissimi per età, formazione ed esperienza. Baroni è il più giovane. Dottorato in Storia dell’arte alla Normale di Pisa, oggi insegna a Ca’ Foscari e dirige la Rete Museale Marche Nord. Curriculum da enciclopedia: pubblicazioni su Raffaello, Rembrandt, Dürer, mostre curate a Urbino, Pesaro, Firenze, perfino al British Museum di Londra. A 32 anni ha già fatto quello che altri non accumulano in una vita. È il candidato "scientifico": quello che porta i musei di Rimini dentro i circuiti internazionali. La sua età può sembrare un rischio, ma al tempo stesso garantisce energia e prospettiva lunga.

Bruciati è il veterano. Nato nel 1968, storico dell’arte contemporanea, ha diretto ArtVerona e la Biennale dei Giovani Creativi, oggi guida Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli – due siti Unesco tra i più visitati d’Italia. Un manager culturale vero: bilanci, sponsor, festival, grandi numeri. Se il criterio fosse solo la "macchina organizzativa", i titoli non mancano. Resta però il dubbio: uno abituato a muoversi tra i colossi nazionali riuscirebbe ad appassionarsi alle sfide di musei più piccoli, dove non contano solo i numeri ma anche la vicinanza al territorio?

Giovanardi è il volto di casa. Riminese, direttore del Museo Biblioteca Renzi, anima culturale della Fondazione Carim per vent’anni, curatore di mostre e cicli di conferenze, docente di arte sacra all’Istituto Marvelli. Conosce la città come le sue tasche, è un divulgatore ascoltato e ha riallestito musei anche a Verucchio e San Marino. Il suo punto forte è il radicamento locale, il rapporto diretto con il pubblico e le istituzioni riminesi. Ma, a confronto con gli altri due, il respiro internazionale e i grandi cantieri sembrano meno presenti.

Tre strade diverse. Con Baroni che incarna la ricerca di qualità scientifica e riconoscimento internazionale, Bruciati che rappresenta la forza della gestione già collaudata su scala nazionale e Giovanardi che porta con sé la conoscenza profonda del territorio. La scelta del sindaco dirà molto dell’idea di futuro: se Rimini vuole restare legata alla propria comunità, se punta su un manager navigato già sotto i riflettori o se decide di investire su un giovane che ha già dimostrato di poter portare il nome della città ben oltre i confini locali.