Tre candidati ballano da soli: "Il nostro nemico? L’astensionismo"

"È vero che da noi al voto ci sarà una sola lista, la nostra. Ma non abbiamo la vittoria in tasca: l’avversario da battere è l’astensionismo, perché in caso non si arrivi al quorum il Comune sarà commissariato". Mirna Cecchini, sindaco uscente in quota Pd – due mandati alle spalle – ricandidata a San Clemente (che ha quasi 6mila), mette in guardia da facili trionfalismi. Un campanello d’allarme condiviso, seppure con alcuni distinzioni, dai candidati degli altri due comuni del Riminese, Casteldelci e Talamello, dove c’è una sola lista in corsa. "Con quello che sta succedendo la gente è abbastanza delusa dalla politica, per usare un eufemismo – dice Anna Maria Bianconi, candidata a Talamello (poco più di mille abitanti) con la lista Progetto Talamello comunità, area centrosinistra – L’invito che rivolgo ai miei concittadini è di recarsi alle urne. Il rischio che corriamo è di essere commissariati, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero". A mostrarsi meno preoccupato è Fabiano Tonielli, sindaco uscente di Casteldelci (370 abitanti), iscritto a Fratelli d’Italia e ricandidato con la civica Noi per Casteldelci: "Cinque anni è andato a votare circa l’80 per cento dei residenti. Non credo avremo problemi di quorum neanche stavolta. Tonielli chiarisce il meccanismo del quorum elettorale: "Le nuove disposizioni prevedono che il quorum per dichiarare valide le elezioni sia che votino almeno il 40 per cento degli aventi diritto. Dopodiché, per validare la vittoria della lista è necessario che questa ottenga il 50 per cento più uno di voti validi, altrimenti c’è il commissariamento. Nel 2019 non veniva fatta questa fatta questa distinzione, introdotta per contrastare il problema dell’astensionismo, che potrebbe accentuarsi in caso di una sola lista in campo". Di fatto il quorum che conta è quello del 40 per cento di votanti, almeno dove si presenta una sola lista in campo.

