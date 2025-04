Tre concerti da 150mila euro

L’arcano è svelato: per i tre concerti di Nek, Francesco Renga e Alex Britti, che quest’estate si terranno in piazzale Roma nell’ambito di Riccione City Music, il Comune investirà circa 150mila euro. In particolare per i primi due si spenderanno 52mila euro ciascuno più Iva e 32mila con l’aggiunta dell’Iva per il terzo. A riportarlo è la determina sulle prestazioni artistiche dei tre eventi inseriti nel cartellone di "Viva Riccione, una nuova stagione d’innovazione e bellezza". Firmata dalla dirigente Cinzia Farinelli, è stata pubblicata ieri sull’Albo Pretorio, dove si forniscono altri dettagli di questa procedura negoziata con affidamento diretto alla ditta Friends & Partners di Milano, che si occuperà dei tre eventi musicali sui sei del Riccione City Music, già annunciati.

In ordine Nek, che a Riccione ha esordito negli anni Novanta, vincendo il premio assoluto di Riccione on the Rock di Comunità Aperta, salirà sul palco il 5 agosto, Francesco Renga è in calendario il 7 e Alex Britti il 20. Restano da svelare nomi e spese dei protagonisti degli altri tre concerti, previsti sempre in agosto nella stessa location, dove per anni fino all’anno scorso è stato proposto il contest Deejay on Stage, nel 2024 spalmato su dieci serate. Operando attraverso la trattativa diretta si profila un risparmio.

Ieri intanto, il Tgcom24 di Mediaset è tornato a parlare del progetto Riccione Music City, quindi di tutti gli eventi musicali, una ventina in tutto, che si terranno nelle varie arene. "Andremo dal jazz al pop alla musica per i più giovani fino alle Albe in controluce _ ribadisce l’assessore al Turismo Mattia Guidi _. Di tutto questo ha parlato il Tgcom24, riportando anche Teenage Dream, format musicale a pagamento (in cui tutti a un certo punto iniziano a cantare le canzoni di high school musical ndr.). Si terrà il 9 agosto al Parco degli Olivetani. I prossimi giorni usciremo con altri nomi, anche del Versus Festival, a pagamento al parco degli Olivetani, e dei concerti delle Albe in controluce, gratuiti, dei quali abbiamo svelato solo Kledi e Syria, ma anche del festival Riccione Summer Jazz, anche questo, tranne un appuntamento a ingresso libero". Guidi puntualizza: "Grazie alle sponsorizzazioni che sta introitando il Comune valorizzeremo anche gli spazi dei concerti con player di massimo livello. Va intanto avanti la promozione nazionale e internazionale partita un mese fa su radio e tv, nonché sui media digitali. Copriremo così eventi e intrattenimento di tutti i mesi più importanti".

