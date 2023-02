Tre giorni di concerti in omaggio al Boss: tornano i ’Glory days’

L’edizione invernale dei Glory days, la rassegna che dal 1999 celebra, ogni anno a settembre, la musica di Bruce Springsteen, torna a Rimini con una speciale edizione invernale che si svolgerà da oggi a domenica in varie location della Romagna. L’evento prevede tre concerti con tanti ospiti: dal rocker newyorkese Jesse Malin e la sua band, al folksinger Trapper Schoepp, dai travolgenti Bound for glory agli US Rails da Philadelphia, e poi cantautori come Lu Silver, Ellen River, Lorenzo Semprini, Daniele Tenca, Leo Meconi e Cesare Carugi. L’esordio stasera al Bronson club di Madonna di Ravenna col concerto di Malin, impegnato nel tour che celebra il ventennale dell’album The fine art of self destruction: per l’occasione avrà con sé uno special guest come Trapper Schoepp. Domani e domenica la rassegna invece torna a Rimini.

Domani al Mulino di Amleto sul palco ecco Bound for glory (nella foto), l’ensemble formato da Elisa Semprini, Michele Tani, Eugenio Poppi, Fabrizio Flisi, Pablo Angelini, Francesco Pesaresi e altri: condurrà il pubblico in un viaggio tra le canzoni del ’Boss’. Ad aprire la serata Ellen River, grande voce folk country, il giovane Leo Meconi, autore di importanti collaborazioni tra pop e rock, e Cesare Carugi, appassionato di musica americane tra cantautorato e blues. Domenica la rassegna si chiude a Notevolo con le note della band di Philadelphia US Rails, guidata da Ben Arnold. Ad aprire la serata sarà il rocker Lu Silver, seguito dal bluesman milanese Daniele Tenca e dal leader di Miami & the Groovers, il riminese Lorenzo Semprini, che daranno vita a un set acustico tra brani originali e interpretazioni delle canzoni di Springsteen.