Tre giorni di festa per i giovani di Forza Italia

"Azzurra libertà-sognare in grande", la festa nazionale dei Giovani di Forza Italia, come annunciato, si terrà a Bellaria-Igea Marina da domani a domenica. Tre giorni di incontri, tavole rotonde e dibattiti in cui i giovani saranno assoluti protagonisti e avranno l’opportunità di confrontarsi con tutta la classe dirigente del partito. All’evento, infatti, interverranno i ministri – annunciata anche la presenza, tra gli altri, del vicepremier e ministero degli Esteri Antonio Tajani, di sottosegretari, presidenti di regione, parlamentari e gli europarlamentari di Forza Italia oltre a diversi ospiti esterni di altissimo profilo – sui temi più importanti dell’attività politica che riguardano, in particolare, le nuove generazioni e il futuro del Paese: dall’ambiente allo sport, dall’innovazione tecnologica e infrastrutturale all’intelligenza artificiale, senza dimenticare uno sguardo all’Europa e al contesto internazionale, con un focus sulle elezioni americane. Si parlerà, poi, di ‘libertà’, il faro che da sempre guida l’azione politica di Forza Italia. Il movimento azzurro ha sempre dato grande importanza alla valorizzazione delle nuove generazioni: l’appuntamento di Bellaria sarà quindi anche l’occasione per dimostrare la vitalità del movimento giovanile e del partito, oltre alla validità delle proposte e alla conferma della identità liberale e riformista della grande forza moderata, pilastro del centrodestra. Il villaggio di Azzurra libertà 2024 sarà situato sul lungomare Alfonso Pinzon 227, a Igea Marina, sulla spiaggia, a fianco dello spazio eventi Beky Bay.

Insomma, i giovani di Forza Italia si ritrovano nella città di Panzini. La presentazione dell’evento, negli scorsi giorni a Roma, è stata affidata al segretario nazionale e viceministro Antonio Tajani. Con lui Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Fi, Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri, e Stefano Benigni, vicesegretario nazionale e segretario nazionale Fi Giovani. In questo momento il partito vede i sondaggi positivi. Forza Italia vuole tornare a recitare un ruolo di primo piano tra i moderati del Paese e le strategie messe in atto dallo stesso Tajani vanno in questa direzione. Per la festa che si terrà a Bellaria, scelta non a caso visto che il sindaco Filippo Giorgetti è uno dei fedelissimi del partito e Forza Italia è risultata la prima forza politica alle ultime elezioni comunali, c’è già lo slogan: Sognare in grande. "È il più grande insegnamento del presidente Berlusconi", ricordano da FI. L’evento a Bellaria sarà anche l’occasione per tirare le somme degli ultimi risultati del partito alle europee e alle amministrative, e per fare il punto in vista delle elezioni regionali che cadranno in novembre.