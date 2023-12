Tre giovani pittrici di talento

Anche quest’anno gli alunni di Cattolica si sono distinti per il loro talento nel disegno al concorso internazionale di arte "Un poster per la Pace: osate sognare", promosso da Lions Club International con la collaborazione di Lions Club Cattolica. Tre le giovanissime pittrici della scuola secondaria di primo grado "E. Filippini" che sono state selezionate per accedere alla successiva fase distrettuale: prima classificata Amelie Intermite (1B), seconda Diana Duzhenko (2D) e terza Veronica Margherita Camurri (2D). A seguirle nel loro percorso artistico, i docenti di arte Gabriele Caimano e Daniela Beltrambini.