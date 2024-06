Tre incidenti in poche ore: un’auto finisce nella scarpata

È stata una giornata di incidente, quella di ieri. A partire dalle 4.30 di notte, quando una Fiat Panda è andata a sbattere a Ponte Verucchio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per chiudere la bombola del metano a cui era alimentata la vettura per scongiurare conseguenze ben peggiori. Sempre ieri, alla mattina, intorno alle 7.30 invece un’automobile stava viaggiando da Pennabilli alla Cantoniera quando il conducente ha sbandato e l’auto è voltata giù nel dirupo al di sotto della strada. Per fortuna dell’automobilista l’uomo è riuscito a lasciare il veicolo prima che cadesse ed è rimasto illeso. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per operare la messa in sicurezza. Infine, alle 10 in via Casalecchio a Rimini una Renault Twingo guidata da una persona di 64 anni ha sbandato finendo nel fosso e poi contro la recinzione di una casa. Sul posto è intervenuta la locale e i soccorsi del 118 per prestare aiuto al conducente ferito.