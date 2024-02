Tre lavatrici al canile dopo l’appello

Al canile di Riccione sono stati prima inondati dalle coperte chieste come donazione per accudire gli ospiti nei freddi giorni d’inverno. E quando hanno fatto l’annuncio sui social chiedendo se qualcuno poteva aiutarli con una lavatrice si sono presentati in tre. "Grazie di cuore agli amici Sara e Lorenzo - scrivono dal canile - che da poco hanno perso il loro amato Zeus. Dopo aver letto il nostro appello e averci chiamato per chiedere di aspettare a chiudere, sono corsi in negozio a comprare una lavatrice per i nostri ospiti". Ha fatto la stessa cosa Filippo, che qualche anno fa aveva adottato al canile la sua Kira. "Ci ha detto ‘voglio fare qualcosa per loro! Sono felice di rinunciare a qualche cena al ristorante, perché poterli aiutare mi renderebbero felice’". Infine Marco, che ha detto: "La lavatrice? Domani ve la porto".