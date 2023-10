Tre libri storici ritrovati dai carabinieri verranno restituiti alla Biblioteca di Stato

Tre testi a stampa muniti di timbro identificativo, risalenti agli anni 1877- 1905, andati perduti dopo essere stati trafugati, sono stati restituiti alla Biblioteca di Stato e beni librari di San Marino. E sono stati ritrovati grazie alle indagini dei carabinieri tutela patrimonio culturale del nucleo di Ancona. Sono state le forze dell’ordine italiane, in seguito a una perquisizione presso un privato cittadino residente nella zona di Montefeltro-Urbinate, a trovare, tra gli altri, anche i tre volumi provenienti da San Marino. La segnalazione del ritrovamento è stata quindi trasmessa alla Gendarmeria che ha provveduto a contattare i funzionari della Biblioteca di Stato, chiamati a identificare i volumi. Il riconoscimento è stato possibile grazie alla presenza di timbri a colori della Biblioteca popolare circolante di San Marino posti sui tre documenti. Si tratta di tre testi di fine Ottocento, due romanzi e una commedia, appartenuti alla Biblioteca circolante di San Marino, una realtà popolare istituita in Repubblica nel 1882 con lo scopo di soddisfare l’esigenza di lettura e di infondere nelle menti e nelli animi idee e sentimenti nuovi. "I libri che venivano ammessi al prestito a domicilio – spiegano dagli Istituti culturali – sebbene non venissero inventariati, presentavano un inconfondibile segno di riconoscimento costituito da un timbro di forma ellittica, impresso sul frontespizio e sulla decima pagina, con all’interno nota manoscritta corrispondente al numero del volume nel registro-catalogo. La Biblioteca di Stato è da anni impegnata nella ricostruzione del catalogo librario della Biblioteca circolante, per recuperare molti di quei volumi perduti e mai restituiti".