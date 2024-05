Tre liste a Misano, il M5s non ci sarà: "Sfumato l’accordo con Tonini"

Saranno tre le liste che si presenteranno a Misano. Anche se non ancora ufficializzata "noi ci saremo con la lista che avrà per candidato Antonio Mignani e capolista Diego Pensalfini – assicura Nicola Marcello, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –. La lista è pronta, la presenteremo in un momento pubblico". Forse in occasione di una nuova visita di Cavedagna, candidato alle Europee, nella provincia riminese. Con Fdi ci sarà anche Forza Italia. È invece saltata l’ipotesi di vedere in campo il Movimento 5 stelle. "Non ci sarà una nostra lista a Misano" conferma Mariano Gennari, coordinatore provinciale per i pentastellati. Ma c’è dell’altro. La liaison tra Cinquestelle e Partito democratico a Misano non è mai sbocciata. "Ho avuto contatti con lo stesso sindaco Piccioni prima di Natale, ma non c’erano le condizioni per procedere con un progetto comune. La lista dell’attuale maggioranza vede rappresentati anche partiti quali Azione e Italia viva, essendo spostata verso il centro". I cinquestelle misanesi non si sono arresi, ad hanno cercato altre strade. "Non abbiamo mai pensato, fin dal principio, di tentare con una lista nostra, del Movimento – spiega Gennari –, ma ammetto che abbiamo avuto diversi incontri con il candidato sindaco Marcello Tonini per verificare se c’erano le condizioni per condividere un progetto". È questa l’idea a cui ha lavorato Gennari, senza mai nascondere "la personale stima che ho di Tonini, una persona che conosco da tanto tempo. Personalmente posso dire di appoggiarlo, ma questo non si è tramutato in un progetto condiviso con il Movimento 5 stelle". Le ragioni stanno a destra. Nella lista di Tonini figurano esponenti della Lega, tra cui Veronica Pontis. "Viste le condizioni che si erano create – chiude Gennari – il gruppo misanese ha preferito non seguire quel progetto politico". A Misano i cinquestelle rimarranno fermi un turno, in attesa delle prossime comunali.

Se si guarda ai simboli di partito che compariranno nelle liste alle comunali di Misano, saranno solo due i partiti che lo useranno. Si tratta di Fratelli d’Italia e Forza Italia intenzionati a inserire i rispettivi simboli nel logo della lista da presentare in municipio entro l’11 maggio, l’ultimo giorno utile. L’intento è intercettare quanti più elettori visto che si voterà lo stesso giorno delle europee, e i cittadini riceveranno in cabina elettorale due schede, con quella per le europee che conterrà tutti i simboli delle forze in campo.

