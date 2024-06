Tre milioni di euro dal Pnrr per l’ospedale di comunità

Oltre 3 milioni di euro finanziati dal Pnrr per realizzare l’ospedale di comunità e i lavori di miglioramento sismico al Cervesi di Cattolica. Inaugurati i nuovi poliambulatori in via Mentana 15. "Un ulteriore concreto passo nell’applicazione del decreto ministeriale 77 nel distretto di Riccione – spiega l’Ausl – Possono essere sintetizzati così l’apertura dei nuovi poliambulatori di medicina specialistica di Cattolica in via Mentana 15 (ex Cra Galli) e i lavori di realizzazione dell’ospedale di comunità, finanziato con fondi Pnrr, insieme agli interventi di ristrutturazione e rafforzamento sismico all’ospedale Cervesi".

Il punto della situazione e sullo stato di avanzamento di tale percorso è stato fatto ieri in un incontro in municipio a Cattolica, presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i vertici di Ausl Romagna. "Quando abbiamo cominciato ad amministrare questa città era già stato stabilito che una parte dell’ospedale sarebbe stata interessata dal progetto per la realizzazione dell’ospedale di comunità con fondi Pnrr – ha ricordato la sindaca Franca Foronchi – Ora inizia in modo fattivo l’importante percorso per la sistemazione del Cervesi, che porterà 16 nuovi posti letto per l’ospedale di comunità a disposizione del territorio, oltre a un significativo intervento per migliorare la struttura nel suo complesso. Tali lavori comportano lo spostamento di alcuni ambulatori specialistici, che dopo una serie di incontri hanno trovato collocazione in via Mentana, all’interno della ex Cra Galli". Nello stabile di via Mentana al momento si stanno occupando due piani, dove sono stati trasferiti i servizi di endocrinologia, urologia, medicina riabilitativa, neurologia e reumatologia, dermatologia e ginecologia consultorio, però in caso di bisogno ci sono altri spazi disponibili che potrebbero essere utilizzati. "Interventi per oltre 3 milioni di euro – spiega il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori – sono un significativo segno di quanto abbiamo a cuore questa struttura dove fra l’altro abbiamo pure eccellenze quali ortopedia della spalla o la struttura semplice fisiopatologia della riproduzione, senza dimenticare il Cau che viaggia verso i 500 accessi a settimana".

Luca Pizzagalli