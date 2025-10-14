Tre milioni per i giovani e la cultura. Nuovo spazio tra arte e comunità

Oltre 3 milioni di euro per dare vita a uno spazio multifunzionale dedicato ai giovani: è il cuore del progetto "DesTEENazione, Desideri in azione", che prenderà forma a Rimini entro la fine del 2026 grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un intervento che unisce cultura, sociale e politiche giovanili, in linea con la visione di Rimini Capitale della cultura 2026, per fare della città un laboratorio aperto di idee, creatività e partecipazione. Il Comune coordinerà un programma che coinvolgerà anche Bellaria Igea Marina e i comuni della Valmarecchia, con l’obiettivo di creare luoghi di aggregazione e opportunità per oltre 26 mila giovani tra gli 11 e i 21 anni. Il cuore del progetto sarà al piano terra del Museo della Città, nell’ala moderna affacciata sul giardino, dove nascerà un hub di 300 metri quadrati interni e 280 esterni: uno spazio pensato per la cultura, la socialità e il benessere dei ragazzi, con attività che si estenderanno anche alle aree periferiche e ai centri giovanili del territorio. "È un finanziamento che cambia la modalità con cui interveniamo negli ambiti sociali, culturali e giovanili – spiega l’assessore alle politiche per la salute, Gianfreda –. Vogliamo concretizzare un progetto che unisca tre sensibilità, sociale, culturale e giovanile, per affrontare insieme povertà educativa, abbandono scolastico, inserimento lavorativo e sostegno psicologico. La cultura sarà veicolo per creare luoghi d’incontro e comunità". DesTEENazione non si ferma ai confini del centro storico ma si diffonde nei quartieri, veri luoghi di vita e socialità dei ragazzi, fino a Bellaria e alla Valmarecchia. "Pur avendo un centro fisico, l’hub del museo, il progetto coinvolgerà anche altri luoghi – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Mattei –. Gli educatori saranno presenti nelle piazze e nelle strade per intercettare bisogni e promuovere protagonismo giovanile". I giovani saranno invitati a entrare dentro al Museo della Città e, simbolicamente, dentro la cultura riminese. "È tempo di pensare sociale e cultura come parti di un unico disegno – conclude l’assessore alla cultura Lari –. Arte e creatività sono strumenti di inclusione e benessere, capaci di parlare ai giovani e aiutarli a conoscersi attraverso laboratori ed esperienze artistiche". Il progetto sarà discusso il 21 ottobre in Consiglio comunale.

Federico Tommasini