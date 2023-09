Tre milioni per imprese turistiche e commerciali. Petitti: "Aiuto concreto"

Al via il bando regionale per l’accesso al credito a tasso zero riservato alle imprese commerciali e turistiche dei territori alluvionati. "Ritengo che lo stanziamento della Regione Emilia-Romagna di 3,3 milioni di euro a favore delle imprese commerciali e turistiche situate nelle zone alluvionate, tra cui Rimini, vada salutato con favore – commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna –. Parliamo di risorse finalizzate all’accesso al credito a tasso zero fino ad un massimo di 50mila euro, rimborsabili in 18 mesi. Le risorse dallo Stato ai privati non sono ancora arrivate e mi auguro che non tardino troppo; probabilmente in molti casi sono in ritardo anche i rimborsi assicurativi. Per questo motivo la misura della Regione è importante, in quanto consentirà di dare una risposta, seppur parziale, a chi ha necessità di liquidità. In alcune zone della Romagna gli effetti dell’alluvione anche nei settori commerciale e turistico sono stati pesanti e qualsiasi misura che possa supportare gli imprenditori nell’alleggerimento del carico finanziario va valutata positivamente".