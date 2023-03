Tre musei della Valconca entrano nel Sistema nazionale

Tre importanti riconoscimenti per il mondo della cultura in Valconca. Il museo della Linea dei Goti di Montegridolfo, il museo etnografico di Valliano e il museo della Linea Gotica Orientale di Montescudo - Monte Colombo sono entrati a far parte del Sistema museale nazionale. "Un traguardo prestigioso, che certifica di fatto la qualità del lavoro svolto per garantire un miglioramento costante dell’offerta culturale e dei servizi a disposizione dei visitatori, sia italiani che stranieri – commenta l’amministrazione comunale di Montegridolfo –. Da non dimenticare che questo riconoscimento arriva in coincidenza dell’80esimo anniversario dell’armistizio di Cassibile. Dopo l’8 settembre il territorio italiano fu teatro dei più efferati episodi di guerra, ma nel contempo fu anche l’origine della Resistenza. Sulla Resistenza si basano i valori della Costituzione che sono stati recepiti dalla missione museale". Anche l’amministrazione comunale di Montescudo - Monte Colombo esprime soddisfazione. "Entrare a far parte del Sistema museale nazionale è un risultato veramente importante per i nostri due musei. Questo ha comportato un lavoro di aggiornamento del regolamento, dei documenti e di tutti i servizi offerti al pubblico. Il lavoro e la progettazione dei musei sottolinea la costante attenzione a migliorare la qualità dell’offerta culturale, a rendere i musei luoghi sempre più inclusivi e accessibili e sempre più spazi di incontro e di condivisione. Il museo Etnografico e il museo della Linea Gotica fanno parte del museo Diffuso, inaugurato lo scorso anno" spiega l’amministrazione comunale di Montescudo - Monte Colombo.