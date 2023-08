Tre ’nidi’ a rischio, ma il Comune tira dritto

Sono tre i nuovi asili nido a Rimini pronti per andare in cantiere. Tutto bene, se non fosse che la legge della tagliola imposta dai commissari inviati da Bruxelles per valutare quali interventi siano realmente in sintonia con le prescrizioni del Pnrr, potrebbe far venire meno i finanziamenti. Rimini si era vista finanziare i progetti per il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e l’asilo Peter Pan a Viserba. Gli appalti sono già stati affidati, è in corso la progettazione esecutiva e i cantieri sono pronti a partire per l’autunno, così da concludersi entro il 30 giugno del 2026 come prevede il bando del Pnrr.

"Ma secondo l’Unione Europea – riassume l’assessore Roberta Frisoni – non sono da ritenersi in linea con gli obiettivi del Pnrr tutti quegli interventi (sono circa 1.600 in tutto il Paese) che prevedono l’ampliamento della dotazione di posti nido attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di strutture già esistenti, ritenendo ammissibili solo i nuovi interventi edilizi". Il ministro Fitto ha voluto rassicurare i Comuni dicendo che i fondi si troveranno, ma nei municipi i dubbi restano. Cosa farà il Comune di Rimini? L’assessore e la giunta non vogliono mollare di un millimetro. "Il Comune di Rimini andrà avanti con i suoi tre asili nido, così come andrà avanti con il progetto dei tratti 6 e 7 del Parco del mare sud tra Bellariva, Marebello e Rivazzurra, nonostante l’improvvisa proposta di stralcio dal Pnrr".