Tre nuove abitazioni nella Residenza Pullè

Proseguono gli interventi di ristrutturazione della Residenza Pullè. Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’introduzione di soluzioni tecnologiche. I lavori iniziati a febbraio procedono secondo cronoprogramma. Dopo una prima fase dedicata alle demolizioni, si è passati alla suddivisione degli spazi interni e alla posa delle tracce per gli impianti. Al termine dei lavori saranno realizzate tre unità abitative, ciascuna progettata per accogliere fino a due persone. Gli spazi saranno adeguati alle esigenze di anziani con difficoltà cognitive e motorie, grazie all’integrazione di sistemi domotici e teleassistenza. Ogni unità comprenderà camere doppie o singole, una zona soggiorno con angolo cottura, servizi igienici, e sarà dotata di finestre affacciate verso l’esterno per garantire luminosità e benessere.