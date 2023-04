Tre nuovi itinerari alla scoperta del territorio

A Santarcangelo si rinforza il legame tra cultura e turismo con la convenzione sperimentale tra FoCuS e Pro loco per la creazione di nuovi itinerari che comprendano anche le visite guidate alla scoperta del Musas. Tre i percorsi tematici messi a punto nell’ambito dell’accordo. ‘Piazza delle Monache: scrigno di bellezze’ prevede una visita alla caratteristica piazza nel cuore del borgo medievale. Il percorso ‘I luoghi della fede, spiritualità e arte’ parte dalla vita del cardinale Lorenzo Ganganelli. ‘I luoghi della conservazione, di necessità virtù’ è invece il titolo del terzo percorso tematico che si concentra alla scoperta delle grotte come luogo di stoccaggio di vino e formaggi alla ricerca di fosse da grano e neviere. I tour partiranno tutti dall’ufficio Iat di via Cesare Battisti alle 10 e alle 16.