Tre nuovi ufficiali per i carabinieri. Una donna al comando di Rimini

Una donna, la prima, alla guida della compagnia dei carabinieri di Rimini. Si tratta del capitano Mariachiara Soldano, il cui nuovo incarico è stato ufficializzato nei giorni scorsi, insieme a due ulteriori avvicendamenti all’interno del comando provinciale dell’Arma. Originaria della provincia di Foggia, Soldano è laureata in Scienze della sicurezza interna ed esterna e ha conseguito master di II livello. Promossa tenente nel 2014, al termine del periodo di formazione è stato destinata alla scuola marescialli e brigadieri di Velletri. Nel 2016 è stata trasferita in Sicilia dove ha ricoperto numerosi incarichi: comandante del nucleo operativo e radiomobile di Modica e di Ragusa, comandante della compagnia di Ragusa, comandante della compagnia di Vittoria. Dal 2020 è stata alla guida della compagnia di Rende, prima donna ad assumere, in Calabria, il comando di una compagnia dei carabinieri. Altro innesto è stato quello del tenente Daniele Mangerini (prossimo capitano), proveniente dal nucleo investigativo di Bologna, già da alcuni giorni al timone della compagnia di Novafeltria. E’ laureato in Scienze Politiche - Operatore per la Sicurezza Sociale. Nel 2021 è stato trasferito al nucleo investigativo di Bologna, quale comandante della sezione "EPPO" (European Public Prosecutor’s Office; meglio conosciuta come Procura Europea), organismo deputato ad indagare i reati in danno del bilancio dell’Unione Europea. Ha operato in passato nel 1° Reggimento Paracadutisti "Tuscania" ed annovera molteplici partecipazioni a missioni di pace internazionali. Infine, il sottotenente Andrea Lezzi è stato destinato al comando della tenenza di Cattolica. Laureato in Scienze giuridiche della sicurezza e in giurisprudenza, ha conseguito un master in Relazione internazionali ed è stato comandante della stazione di Lula (Nuoro). A loro è andato l’augurio di buon lavoro del comandante provinciale, il colonnello Ruggero Gerardo Rugge.