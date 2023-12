Tre ore di blackout oggi pomeriggio

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi sono previste interruzioni del servizio di energia elettrica in varie via e zone del quartiere San Lorenzo.

Le interruzioni nell’erogazione della corrente sono dovute alla necessità per e-distribuzione di effettuare degli interventi sugli impianti già pianificati per migliorare le capacità della rete elettrica. Il blackout andrà dalle 13,30 alle 16,30. Le vie interessate sono un tratto di via Veneto che considera più civici, oltre una cinquantina. Interessate alcune abitazioni di viale Mantova, viale Treviso, viale Rovigo e viale Padova.