Tre posti per sala e cucina all’albergo Stella del mare

Un albergo a due stelle di Bellaria Igea Marina sta cercando tre figure professionali per la stagione estiva. Per la sala serve un cameriere dal 10 giugno al 10 settembre e con orario a tempo pieno spezzato. In cucina serve un tuttofare di cucina, sempre dal 10 giugno al 10 settembre e con orario dalle 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.30. C’è bisogno anche di un tuttofare generico dal 10 giugno al 31 agosto. In quest’ultimo caso l’assunzione sarà a tempo parziale, dalle ore 17.30 alle 21.30. Si tratta di annunci rivolti ad ambosessi, pubblicati dal Centro per l’impiego di Rimini nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Non viene offerto l’alloggio. Per candidarsi occorre contattare l’hotel Stella del mare, via Bianchi 11, telefono 0541.331233, o inviare il proprio curriculum tramite posta elettronica (indirizzo mail [email protected]).