Tre soli varchi per blindare il ‘salotto’

È partita l’operazione ‘centro blindato’. Dopo anni di dibattiti ogni qual volta avveniva una spaccata a una boutique del centro, e dopo i rinvii dei mesi scorsi con il progetto approvato, ieri si sono viste le prime reti di cantiere. L’impresa che effettuerà i lavori ha preso possesso delle aree ed ora andrà a scavare per posizionare i pilomat, le colonnine che si alzano e si abbassano solo se il veicolo che intende passare è autorizzato.

Rispetto al progetto iniziale che voleva un varco di accesso e uno di uscita, sono state apportate importanti modifiche. Il progetto che fino a qualche mese fa sembrava destinato a essere realizzato prevedeva due varchi, uno in viale Virgilio e l’altro in viale Gramsci. Si trattava di una entrata e di una uscita che sarebbero state utilizzate dai mezzi autorizzati o negli orari consenti. Il che significa che oltre ai mezzi d’emergenza quali i veicoli delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco o il 118, sarebbero transitati nei varchi anche i veicoli dei vari fornitori. Alcuni commercianti della zona centrale avevano espresso preoccupazione per l’imbuto che avrebbe potuto crearsi in viale Gramsci, con i veicoli in coda a ridosso delle attività. Infine in municipio hanno deciso di rivedere il sistema dei varchi aggiungendone un terzo. Due saranno installati in fondo a viale Fogazzaro: uno all’ingresso di viale Virgilio, l’altro all’accesso di piazzale Ceccarini. Da qui passeranno i mezzi autorizzati ed anche i fornitori negli orari consentiti. Il terzo varco sarà installato all’ingresso dell’area pedonale da viale Gramsci, ma potrà essere utilizzato solo dai mezzi di emergenza.

Tutti i rimanenti accessi saranno ‘murati’ attraverso fioriere ancorate a terra. Laddove saranno posizionati i pilomat, queste colonnine impediranno il transito ai mezzi non autorizzati e soprattutto blinderanno l’area centrale nelle ore notturne contribuendo a prevenire episodi di spaccate o furti con sfondamento delle vetrine usando i veicoli come arieti. "Siamo molto soddisfatti, perché finalmente il piano operativo per la messa in sicurezza di tutto il centro si sta completando – dice la sindaca Daniela Angelini –. L’inizio dei lavori è stato concordato con gli esercenti per evitare disagi durante il periodo natalizio e posticipato a dopo le festività, a garanzia di un miglioramento tangibile nella sicurezza e nella fruibilità dell’area pedonale. Ora, come promesso, il cuore di Riccione sarà ancora più accogliente e vivibile per i cittadini e i turisti".

Andrea Oliva