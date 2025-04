Tre strade si rifanno il look

Nuovi lavori sulle vie Po, Lugo e Carducci a Cattolica. "Su via Carducci, abbiamo investito 180mila euro, di cui 30mila per il ripristino dei cordoli – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – Il secondo step sarà poi l’asfaltatura della via, che ha richiesto invece un impegno di spesa di circa 150mila euro. Prima dell’avvio della stagione estiva, avremo rimesso a punto alcuni dei tratti più frequentati di Cattolica. Abbiamo programmato un piano di asfaltature per il 2025 di 1 milione e 650mila euro. Prima di ogni asfaltatura, viene convocata una conferenza dei servizi per valutare eventuali necessità di intervento da parte delle aziende che operano sul territorio, come fornitori di energia elettrica, fibra, fognature e gas". Rulli compressori in azione anche su via Lugo: "Lavori per i quali abbiamo investito circa 70mila euro – continuano la prima cittadina e l’assessore – mentre su via Po i ripristini in corso sono di Hera".