Tre tonnellate di aiuti umanitari da Montefiore Conca all’Ucraina

Grazie al consigliere comunale montefiorese Simone Mazzi e ai volontari dell’associazione ’Alla scoperta dei Tesori di Montefiore Conca Aps’, entro la fine del mese di aprile, partirà da Montefiore Conca la seconda missione internazionale di aiuto e soccorso per le popolazioni ucraina, turca e siriana. Nel dettaglio partirà un tir da Montefiore, che come prima destinazione avrà la città di Cernivci (Ucraina). "All’interno del tir – spiega Mazzi – saranno stipate circa tre tonnellate di aiuti umanitari suddivisi tra medicinali, materiale didattico, vestiti, generi alimentari destinati non solo agli esseri umani ma anche agli animali e tanta piadina romagnola offerta da Riccione Piadina".

Il viaggio proseguirà poi per la seconda tappa, la città di Arad (Romania), dove grazie alla collaborazione della locale Chiesa Cristiana Evangelica, verrà consegnata l’altra parte del carico che avrà come destinazione la Turchia, per poi arrivare fino alla Siria. "Desidero ringraziare tutti i volontari e associazioni che hanno collaborato a questa iniziativa e in particolar modo voglio esprimere il mio grazie a Riccione Piadina che in maniera costante – conclude Mazzi – continua a collaborare con le associazioni di volontariato del territorio provinciale riminese".