Trecento alberi circondano l’inceneritore

Oltre trecento alberi attorno all’inceneritore d Raibano. È il piano che ha messo a punto Hera di concerto con l’amministrazione comunale di Coriano. In precedenza era iniziata nei mesi scorsi la piantumazione di 196 alberature. Poi è arrivata la richiesta da parte della giunta per un potenziamento del verde con nuove alberature e arbusti nell’area perimetrale dell’inceneritore "per assicurare le migliori condizioni possibili dal punto di vista ambientale e del decoro". A chiederlo erano stati il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia, in occasione della conferenza dei servizi di Arpae svoltasi in marzo alla presenza dei rappresentanti degli enti coinvolti tra cui Herambiente ed Ausl. Presa in carico la richiesta, Hera si è resa disponibile a piantumare, per schermare l’impianto e mitigare l’impatto visivo ed acustico, ulteriori 133 pioppi cipressini nella stagione più favorevole, ossia dopo l’estate, in aggiunta alle 196 alberature la cui piantumazione è già iniziata. "La nostra attenzione all’impianto di smaltimento dei rifiuti continua ad essere alta – spiegano Ugolini e Pazzaglia –, sempre in stretto contatto con Hera, Arpae ed ogni organo preposto, con particolare riferimento alla frazione di Sant’Andrea in Besanigo. Da qui la nostra richiesta rivolta ad Hera di rivedere con nuovo verde il contesto ambientale dell’impianto, in cui nell’arco di tempo di 2-3 anni, verrà dismessa la terza linea".