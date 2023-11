Trecentomila passeggeri al ’Fellini’

Continuano a crescere i numeri del ’Fellini’. Sono stati 270mila i passeggeri da gennaio a ottobre, con un aumento del 30% rispetto al 2022. I voli da e per Rimini viaggiano con un tasso di riempimento dell’85%. Ryanair, con le tante rotte operate al ’Fellini’, fa la voce del leone e rappresenta quasi il 72% del traffico di Rimini, seguida Wizzair (il 19,2%). Per quanto riguarda i passeggeri ben l’81% parla straniero.

Sono numeri confortanti, ma lontani da quelli del 2019: rispetto a quattro anni fa si contano infatti 102.404 passeggeri in meno, in calo del 28%. "Ma all’appello – osserva Leonardo Corbucci, l’amministratore delegato di Airiminum (la società che gestisce l’aeroporto) ci mancano quasi 221mila passeggeri", a causa della guerra in Ucraina. Quattro anni fa di questi tempi il ’Fellini’ aveva infatti registrato 191.276 passeggeri russi, 25.394 ucraini e 2.147 bielorussi. "Se avessimo potuto contare sui mercati russo, ucraino e bielorusso, il saldo sarebbe stato ampiamente positivo anche rispetto al 2019". Tutti gli altri mercati esteri "sono cresciuti complessivamente del 110% rispetto ai volumi del 2019".

Airiminum guarda già agli obiettivi del prossimo anno. Il potenziamento dei voli di Ryanair, il probabile arrivo di altre compagnie dovrebbero portare all’aeroporto di Rimini oltre 400mila passeggeri.