Tredici alloggi a disposizione per chi vive ai margini

Tredici appartamenti a disposizione delle persone che vivono in condizioni di marginalità e un’equipe dedicata di professionisti per percorsi di inclusione sociale. Il Comune rinnova il progetto dell’Housing First. Avere una casa è il primo passo per ritrovare stabilità, dignità e la speranza di un futuro migliore. È proprio da qui che nasce il progetto che il Comune di Rimini ha deciso di portare avanti rinnovando la collaborazione con realtà del territorio che lavorano a fianco delle persone più in difficoltà. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale e dal Distretto, coinvolge la Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Cooperativa Madonna della Carità e Caritas. Obiettivo: "mettere al centro il diritto all’abitare, offrendo prima di tutto una casa stabile e sicura a chi vive in condizioni di marginalità o disagio abitativo e, contestualmente, attivando percorsi personalizzati di sostegno e inclusione sociale".

Nel concreto, il progetto prevede l’inserimento abitativo in 13 appartamenti messi a disposizione da Acer, attraverso una convenzione dedicata agli alloggi non di Edilizia Residenziale Pubblica, in diverse zone della città, "così da favorire un’integrazione più naturale nel tessuto sociale e urbano", spiega l’assessore alle Politiche per la casa, Kristian Gianfreda (foto).

Ogni persona accolta è seguita da un’équipe multidisciplinare specializzata, che garantisce un supporto continuo, 24 ore su 24, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso verso l’autonomia, il benessere psicologico e il reinserimento attivo nella comunità, prevenendo il rischio di ricadute. Il progetto, avviato nel 2022, proseguirà fino al 30 giugno 2025, con possibilità di proroga.