Tredici alloggi in arrivo per le famiglie povere

Tredici appartamenti per garantire una casa a chi non ce l’ha. Si è conclusa l’istruttoria per il rinnovo del progetto di housing first, l’intervento del Comune di Rimini per il contrasto alla grave marginalità sociale che si basa sull’inserimento di persone senza fissa dimora in appartamenti indipendenti, allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione sociale. Il progetto - promosso dal distretto di Rimini attraverso un contributo di 105 mila euro annui - prevede la messa a disposizione di alloggi mediante l’attivazione della convenzione per gli alloggi non Erp (il cui costo annuo stimato è di 100 mila euro) così da contrastare il disagio abitativo.